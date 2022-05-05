До кінця року через систему голосової ідентифікації банк планує обслуговувати понад 80% клієнтів, які зазвичай користуються послугами банку через телефон.

"ПриватБанк" запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки.

Як повідомила прес-служба банку, розпізнавання голосу клієнта спрощує обслуговування за телефоном без традиційних додаткових питань безпеки.

Як підключити функцію

Щоб скористатися новою технологією безпечного обслуговування, треба через веб-версію "Приват24" створити голосовий зліпок – запис вашого голосу.

Для цього авторизуйтесь й перейдіть до розділу "Профіль клієнта", виберіть опцію "Управління". Далі клацніть на вкладку "Безпека", де ви й знайдете "Голосову біометрію"

Надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система швидко розпізнаватиме клієнта.

У фінустанові наголосили, що до кінця року через систему голосової ідентифікації "ПриватБанк" планує обслуговувати понад 80% клієнтів, які зазвичай користуються послугами банку за телефоном.

Як повідомляв УНІАН, раніше міжнародна платіжна система Payoneer інтегрувалася в "Приват24".

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