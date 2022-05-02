Функція буде доступна для українців через додаток Приват24.

Українці зможуть скористатися послугами американської платіжної системи Payoneer. ПриватБанк запускає інтеграцію через Приват24.

Про це повідомили в прес-службі українського банку.

Таке рішення фінустанови дозволить громадянам України:

реєструватися та авторизуватися в системі Payoneer з Приват24, а також переглядати історію транзакцій через банківський додаток;

виводити кошти з Payoneer на карти та рахунки. При цьому уточнюється, що зарахування проводиться цілодобово для фізосіб і з 8:00 до 20:00 в робочі дні для ФОП;

відкривати віртуальні карти та миттєве отримання банківських реквізитів за балансами в доларах і євро для прийому платежів;

відсутність комісії по SWIFT-платежах.

Довідка УНІАН. Payoneer - платіжна система з США, яка надає фінансові послуги та здійснює грошові перекази, а також є провайдером MasterCard.

Як раніше повідомляв УНІАН, навіть під час війни найбільші українські банки продовжують працювати там, де це безпечно. В областях, де ведуться активні бойові дії, відділення змушені закритися. Актуальна інформація про всіх працюючих відділеннях Приватбанку та Ощадбанку.

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