У Приват24 з'явилася нова функція / фото УНІАН
Українці зможуть скористатися послугами американської платіжної системи Payoneer. ПриватБанк запускає інтеграцію через Приват24.
Про це повідомили в прес-службі українського банку.
Таке рішення фінустанови дозволить громадянам України:
- реєструватися та авторизуватися в системі Payoneer з Приват24, а також переглядати історію транзакцій через банківський додаток;
- виводити кошти з Payoneer на карти та рахунки. При цьому уточнюється, що зарахування проводиться цілодобово для фізосіб і з 8:00 до 20:00 в робочі дні для ФОП;
- відкривати віртуальні карти та миттєве отримання банківських реквізитів за балансами в доларах і євро для прийому платежів;
- відсутність комісії по SWIFT-платежах.
Довідка УНІАН. Payoneer - платіжна система з США, яка надає фінансові послуги та здійснює грошові перекази, а також є провайдером MasterCard.
Як раніше повідомляв УНІАН, навіть під час війни найбільші українські банки продовжують працювати там, де це безпечно. В областях, де ведуться активні бойові дії, відділення змушені закритися. Актуальна інформація про всіх працюючих відділеннях Приватбанку та Ощадбанку.