Цей кіт може гратися з іграшками та навіть з іншими справжніми тваринами.

MarsCat від Elephant Robotics став першим у світі біонічним домашнім котом, який виконує призначення домашньої тварини-робота. Порівняно зі звичайними тваринками, MarsCat є повністю автономним і не потребує жодних інструкцій для виконання своїх життєвих дій. Він може ходити, бігати, спати, потягуватись та навіть імітувати такі дії, як закопування сміття, пише Interesting Engineering.

"Він ходить і має багато сенсорів. Він похитає головою, якщо побачить вас, тому що в носі у нього є камери, завдяки яким він може розпізнавати навколишнє середовище і уникати перешкод. Ми бачимо, що на ринку існує реальна потреба у спілкуванні з домашніми тваринами-роботами", - зазначила Ліша Цю з компанії Elephant Robotics в інтерв'ю Interesting Engineering на CES 2025.

Робот-кіт може взаємодіяти з людиною, виражаючи різні емоції за допомогою жестів і нявкання. Такий домашній улюбленець реагує на дотики, може чути голоси, бачити обличчя та навіть гратися з іграшками або справжніми котами.

"Він чує команди, хоча і не завжди виконує їх, відображаючи особистість, яка розвивається залежно від того, як до неї ставляться. MarsCat також розпізнає предмети, іграшки і навіть своє ліжко, беручи участь в іграх з такими предметами, як палички-дражнилки, іграшкові м'ячики або іграшкові рибки", - розповідають у матеріалі.

Крім того, MarsCat має шість рис характеру, а саме ентузіазм, відстороненість, енергійність, лінь, товариськість та сором'язливість, які розвиваються завдяки взаємодії з господарем.

"MarsCat - це ідеальне рішення для тих, хто не може доглядати за традиційним домашнім улюбленцем через алергію або брак часу. Без шерсті та алергенів, він забезпечує чисте, санітарно безпечне середовище. Він усуває необхідність догляду за лотком і автоматично заряджається, коли встановлена зарядна станція", - пояснюють у виданні.

Також якщо з ним часто спілкуватися, то він стає більш ласкавим, адже постійні розмови спонукають його нявкати частіше, а регулярна увага надає тісніший зв'язок, як з живим котом.

"Окрім сенсорних датчиків, він також має функцію голосових команд. Ми можемо сказати: "Я люблю тебе" або "Хороший хлопчик", і оскільки очі - це екрани, в них будуть блимати сердечка. Також можна давати функціональні коментарі, наприклад, "Покрути хвостом" або "Поверни голову", - додала Цю.

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