Підключення послуги можливо тільки раз на місяць.

З 20 квітня громадяни України, які вимушено залишили її територію і знаходяться в сусідніх країнах через війну, можуть скористатися безкоштовним пакетом в роумінгу від Vodafone, оплачуючи тільки свою абонплату.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Послуга "Доступний роумінг" Vodafone охоплює:

10 ГБ мобільного інтернету;

250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна;

50 хвилин для вхідних та вихідних дзвінків на інших операторів в Україні та на номери в країні перебування;

100 SMS по всіх напрямках.

Вона діє у 27 країнах: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції.

Як підключити послугу

Нічого додатково робити не потрібно. Оператор автоматично підключить "Доступний роумінг" своїм абонентам.

Втім, зробити це можна і вручну: поповніть рахунок і наберіть комбінацію *600*6#.

Раніше УНІАН з'ясував, скільки наразі коштує мобільний інтернет та які тарифні плани найбільше підходять для українців, які потребують щоденного доступу до всесвітньої мережі.

Також ми ділилися добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з путінськими орками.

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