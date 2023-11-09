Незвичайне переносний пристрій без дисплея, але з проєктором виступає як заміна смартфона.

Стартап Humane, заснований колишніми співробітниками Apple, готується випустити на ринок перший продукт – AI Pin. Це смарт-проєктор, який, за словами розробників, "одного дня замінить смартфон". The Verge з'ясував всі деталі про гаджет, включаючи його вартість.

Ai Pin схожий на дуже компактний телефон з проєктором замість дисплея. Він кріпиться на одяг і тримається за допомогою магнітів. У кріпленні знаходиться замінна батарея, а в комплекті йде відразу два battery booster (ймовірно, це додаткові АКБ).

"Серцем" пристрою стане процесор Qualcomm Snapdragon з власною операційною системою Cosmos. Ще в AI Pin є динамік, камера і датчики глибини і руху. Гаджет можна під'єднати до навушників по Bluetooth і до інтернету через Wi-Fi.

Як уже згадувалося, звичного дисплея тут немає – зображення виводиться прямо на долоню користувача. Управляти функціями гаджета можна буде за допомогою жестів або голосом. Ось так це працює:

The Verge пише, що на AI Pin не можна завантажити сторонні додатки, а вся взаємодія з пристроєм нагадує спілкування з чат-ботом, наприклад, з ChatGPT. Смарт-проєктор вміє писати повідомлення в стилі свого власника, перевіряти пошту, переводити з однієї мови на іншу, а також через камеру ідентифікувати їжу, аналізуючи її харчову цінність.

Humane розраховує, що Аi Pin буде повністю автономним пристроєм, і для його роботи не потрібно синхронізація зі смартфоном. Однак розробники уточнюють, що сторонній девайс знадобиться лише при первинному налаштуванні проєктора.

Футуристичний девайс обійдеться в 699 доларів плюс 24 долари щомісяця у вигляді підписки. Підписка включає номер телефону в мережі T-Mobile, хмарне сховище та "доступ до функцій ШІ". Презентація Humane AI Pin очікується вже сьогодні.

Між тим сама Apple розробляє новий пристрій, який замінить людям смартфони і ноутбуки. Передбачається, що йдеться про окуляри доповненої реальності (AR), які можна буде носити, не знімаючи, весь день.

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