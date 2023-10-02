Стартап Humane колишніх співробітників Apple, який вже давно обіцяє революційний девайс, який "одного дня замінить смартфон", провів демонстрацію свого продукту на Тижні моди в Парижі. Називається він Ai Pin.
Гаджет схожий на дуже компактний телефон з проєктором замість дисплея. Він кріпиться на одяг та проєктує текст й зображення прямо на долоню, розповідає Edgadget.
Попри весь хайп, подробиць про девайс поки дуже мало. Відомо, що з функцій передбачені дзвінки, камера, перекладач, голосовий асистент, а також розпізнавання навколишніх об'єктів. Так, наприклад, девайс може просканувати товар в магазині й відповісти на питання про нього – це можливо завдяки широкому застосуванню алгоритмів ШІ.
Також ми знаємо, що за п'ять років стартап Humane залучив вже $240 млн, а до цього привернув увагу глави Open Ai Сема Альтмана, компанії, що стоїть за створенням чат-бота ChatGPT. Він не бере безпосередньої участі в розробці, але активно інвестує в Humane.
Скільки буде коштувати революційний девайс і коли надійде в продаж, поки не говорять. Втім, пізніше на цей місяць запланована повноцінна презентація Humane Ai Pin, так що запасаємося терпінням і чекаємо.
Між тим сама Apple розробляє новий пристрій, яке замінить людям смартфони і ноутбуки. Передбачається, що йдеться про окуляри доповненої реальності (AR), які можна буде носити, не знімаючи, весь день.
Однак до такого супергаджета компанії все ще далеко – спочатку вони повинні закінчити створення гарнітури змішаної реальності Vision Pro. Її вихід очікується на початку 2024 року, а головною особливістю є те, що управляється девайс виключно очима, голосом і жестами рук – ніяких геймпадів та іншого.