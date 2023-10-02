Пристрій проєктує на руку картинку, з якою можна взаємодіяти. Повноцінна презентація відбудеться цього місяця.

Стартап Humane колишніх співробітників Apple, який вже давно обіцяє революційний девайс, який "одного дня замінить смартфон", провів демонстрацію свого продукту на Тижні моди в Парижі. Називається він Ai Pin.

Гаджет схожий на дуже компактний телефон з проєктором замість дисплея. Він кріпиться на одяг та проєктує текст й зображення прямо на долоню, розповідає Edgadget.

Попри весь хайп, подробиць про девайс поки дуже мало. Відомо, що з функцій передбачені дзвінки, камера, перекладач, голосовий асистент, а також розпізнавання навколишніх об'єктів. Так, наприклад, девайс може просканувати товар в магазині й відповісти на питання про нього – це можливо завдяки широкому застосуванню алгоритмів ШІ.

Також ми знаємо, що за п'ять років стартап Humane залучив вже $240 млн, а до цього привернув увагу глави Open Ai Сема Альтмана, компанії, що стоїть за створенням чат-бота ChatGPT. Він не бере безпосередньої участі в розробці, але активно інвестує в Humane.

Скільки буде коштувати революційний девайс і коли надійде в продаж, поки не говорять. Втім, пізніше на цей місяць запланована повноцінна презентація Humane Ai Pin, так що запасаємося терпінням і чекаємо.

Між тим сама Apple розробляє новий пристрій, яке замінить людям смартфони і ноутбуки. Передбачається, що йдеться про окуляри доповненої реальності (AR), які можна буде носити, не знімаючи, весь день.

Однак до такого супергаджета компанії все ще далеко – спочатку вони повинні закінчити створення гарнітури змішаної реальності Vision Pro. Її вихід очікується на початку 2024 року, а головною особливістю є те, що управляється девайс виключно очима, голосом і жестами рук – ніяких геймпадів та іншого.

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