2022 рік порадував щедрим "урожаєм" бюджетних смартфонів через жорстку конкуренцію на ринку.

2022 рік порадував щедрим "урожаєм" бюджетних смартфонів через жорстку конкуренцію на ринку. Редакція порталу Gizchina склала список із 5 найкращих недорогих смартфонів, які рекомендуються до покупки у 2022 році.

Перше місце віддали Galaxy M13 4G. Телефон оснащується 6,6-дюймовим дисплеєм IPS Infinity-V з роздільною здатністю Full HD+, чипсетом Exynos 850, потрійною камерою та акумулятором місткістю 5000 мАг. Вартість смартфона в Україні досить маленька, вона починається від 6,6 тис. грн.

За ним слід Moto G51, який, на відміну від Galaxy M13, пропонує користувачам підтримку 5G. Встановлений на передній панелі 6,8-дюймовий IPS-дисплей має дозвіл 1080p+ і працює на частоті 120 Гц.

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Основна камера тут на 50 Мп, плюс є надширококутний датчик на 8 Мп і додатковий датчик на 2 Мп. Купити такий смартфон в Україні можна всього за 6 тисяч грн.

Серед найкращих недорогих смартфонів також відзначають Redmi Note 11S, який отримав 6,43-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 90 Гц. Всередині стоїть процесор MediaTek Helio G96, який легко справляється зі звичайними завданнями.

Апарат також оснащений швидкою зарядкою 33 Вт, що дозволяє зарядити акумулятор до 100% приблизно за годину. Ймовірно, це один з найдешевших смартфонів з роздільною здатністю 108 Мп, ціни в Україні на нього починаються від 9 тис.грн.

У список найкращих бюджетних смартфонів 2022 також потрапили Realme Narzo 50 5G та Poco M5.

До речі, якщо ви щойно оновилися новеньким Android-смартфоном, рекомендуємо приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційна система від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування пристроєм. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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