За основу брався час, який потрібен для повної зарядки. Переможцем "гонки" став Realme GT Neo 5, представлений на початку 2022 року.

Китайські флагмани – беззаперечні лідери за швидкістю зарядки. Це стало відомо з тесту Xinping Technology. Там протестували швидкість поповнення енергії батарей всіх свіжих і актуальних смартфонів, включаючи iPhone 15.

За основу брався час, який потрібен для повної зарядки. Переможцем "гонки" став Realme GT Neo 5, випущений майже два роки тому. Це перший і поки єдиний в світі смартфон з зарядкою потужністю 240 Вт – від 0 до 100% він заряджається за 10 хвилин і 59 секунд.

На друге місце вийшов Redmi Note 12 Pro (210 Вт), який набирає 100% вже за 11 хвилин і 13 секунд. Замикає трійку vivo iQOO 10 Pro з адаптером потужністю 200 Вт – на повне заповнення заряду необхідно 12 хвилин і 16 секунд.

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П'яте-десяте місця зайняли iQOO 11s, Red Magic 8 Pro+, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace, Realme GT 5 і OnePlus Ace. Всі вони заряджаються повністю менше, ніж за 20 хвилин. Повний топ можете подивитися нижче:

Очікувано, актуальні iPhone зайняли найостанніші місця в цьому рейтингу – для їх повної зарядки потрібно мінімум 2 години. Незважаючи на відмову від Lightning і перехід на порт USB Type-C, у смартфонів Apple не спостерігається помітних поліпшень в швидкості зарядки.

Як видно, для сучасних Android-смартфонів 100-ватні адаптери стали звичною буденністю, а найкрутіші апарати підтримують від 200 Вт. Тоді як преміальні айфони можуть похвалитися максимальною потужністю всього 27 Вт.

А якщо вам потрібне найпотужніше залізо, бенчмарк AnTuTu виклав список найпотужніших смартфонів у світі за 2023 рік. Лідер рейтингу майже на 30% могутніше iPhone 15 Pro Max, але при цьому коштує набагато дешевше.

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