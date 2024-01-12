Серед них є як дорогі флагмани, так і доступні Android-гаджети вартістю $300.

Якщо ви з тих людей, для яких автономність смартфона більш важливий аспект, ніж продуктивність або фотоможливості, то фахівці порталу Tom's Guide назвали лідерів автономності на початок 2024 року.

У тестуванні взяли участь всі актуальні смартфони, як Android, так і Apple, випущені в останні декілька років. Фахівці зарядили всі телефони на 100%, а потім одночасно запускали на них різні додатки, поки у них не закінчиться заряд. Всі девайси були в рівних умовах.

Фахівці звернули увагу, що акумулятори великої ємності не завжди означають велику автономність – сьогодні ключову роль відіграє оптимізація між "залізом" і софтом. У зв'язку з цим Galaxy S23 Ultra з акумулятором тієї ж ємності, що і S22 Ultra, працює довше завдяки більш актуальному чіпу Snapdragon 8 Gen 2.

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Лідери автономності: найвитриваліші смартфони 2024 року

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18:32 Motorola Edge Plus (2023): 15:47 iPhone 15 Plus: 14:14 RedMagic 8 Pro: 14:14 iPhone 15 Pro Max: 14:02 iPhone 14 Pro Max: 13:39 OnePlus Nord N300: 13:13 Asus Zenfone 9: 13:13 OnePlus 11:13:10 Moto G Play (2023): 12:54

Якщо вам потрібен смартфон який довго працює без підзарядки, зверніть увагу на пристрої ROG від Asus. ROG Phone 7 Ultimate – найсвіжіша модель, яка пропрацювала без підзарядки 18,5 годин. Таким чином, вона випереджає найближчого конкурента майже на три години.

Найбільш довгоживучим айфоном в актуальній лінійці є iPhone 15 Plus. Це найкраща автономність в смартфонах Apple, яку в Tom's Guide коли-небудь зустрічали. Але він випередив iPhone 15 Pro Max всього на 12 хвилин.

Загалом, в сьогоднішніх лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і доступні Android-гаджети вартістю $300. Але все їх об'єднує те, що вони здатні витримати не менше 12 годин безперервного активного користування.

Раніше ми ділилися рейтингом смартфонів, які заряджаються швидше за всіх в 2024 році. Переможцем "гонки" став маловідомий Realme, випущений майже два роки тому.

А тим часом у Китаї створили перший у світі "ядерний акумулятор" для мобільних пристроїв. Акумулятор розміром з монету може виробляти енергію протягом 50 років без необхідності заряджання.

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