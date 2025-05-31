Раніше всі нові Pixel компанія презентувала в жовтні.

Компанія Google розіслала деяким учасникам спільноти Pixel Superfans запрошення на свій спеціальний захід, який відбудеться 27 червня в Лондоні. У листі йдеться про "новий досвід Pixel".

Тематика зустрічі не розкривається, але як зазначають у виданні Android Authority, список альтернативних гаджетів для проведення заходу невеликий: Pixel 10 – "безпечна ставка".

Таким чином, можливо, Google представить серію Pixel 10 вже наприкінці червня/на початку липня цього року. Для порівняння, телефони Pixel 9 виходили в серпні 2024 року, тоді як попередні покоління традиційно запускалися в жовтні.

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На користь більш раннього запуску Pixel 10 свідчать і плани Google випустити Android 16 вже в червні. Зміна термінів виходу платформи дасть змогу унеможливити ситуацію з Pixel 9, які надійшли в продаж із торішньою версією ОС.

Раніше в мережі з'явилися рендери Google Pixel 10, Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL, які дають уявлення про дизайн майбутніх моделей. Крім того, є інсайди, що Google планує зробити складну модель дешевшою.

Нагадаємо, у квітні Google випустила "народний" Pixel 9a. Експерти назвали смартфон найкращим у сегменті Android до 500 доларів. Повільна зарядка компенсується плавною роботою, камерою флагманського рівня і крутими ШІ-функціями.

УНІАН розповідав, що Realme GT 7, який дебютував нещодавно на глобальному ринку, виявився найавтономнішим сучасним смартфоном. За умови середнього навантаження телефон витримав рекордні 21 годину і 6 хвилин.

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