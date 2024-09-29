Решті доведеться зачекати ще мінімум місяць.

Китайська Vivo стала першим виробником смартфонів, яка випустила Android 15 для своїх користувачів. Її фірмова прошивка на базі ОС, Funtouch 15, вже почала поширюватися на деякі флагманські пристрої – раніше, ніж пропозиції Samsung і навіть Google.

Як повідомляє GizChina, власники смартфонів серій vivo X100, iQOO 12 і Vivo X Fold 3 Pro вже можуть користуватися низкою нових фіч, що доповнюють Android 15. Однією з найпомітніших є AI Eraser для видалення об'єктів у додатку "Галерея", схожий на "Чарівну гумку" в "Google Фото", а також спеціальна функція для усунення тіней на знімках.

Ще одна корисна функція – Live Translation. Цей інструмент автоматично перекладає телефонні розмови в режимі реального часу і відображає слова на дисплеї. Це нововведення підійде для мандрівників або тих, кому потрібні швидкі переклади іноземною мовою.

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Vivo також запустила Private Space – анонсовану раніше опцію Android 15. Вона дає змогу користувачам безпечно організовувати особисті додатки й обмежувати те, що можна побачити під час спільного використання екрана, забезпечуючи додатковий рівень конфіденційності.

Сама Google, як очікується, випустить Android 15 для своїх Pixel тільки 15 жовтня, а графік апдейту Galaxy досі невідомий. Журналісти раніше зібрали список із понад 350 девайсів, які будуть сумісні з Android 15.

Android 15 обіцяє стати цікавим оновленням: система знайде вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми та сама повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі Андроїд-пристрої мають довше працювати від акумулятора.

Також очікується, що ті, хто оновиться до Android 15, зможе користуватися супутниковим зв'язком, але очевидно, що його поширення затягнеться. Поки що ця функція доступна в останніх iPhone і парочці китайських флагманів.

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