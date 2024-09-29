Китайська Vivo стала першим виробником смартфонів, яка випустила Android 15 для своїх користувачів. Її фірмова прошивка на базі ОС, Funtouch 15, вже почала поширюватися на деякі флагманські пристрої – раніше, ніж пропозиції Samsung і навіть Google.
Як повідомляє GizChina, власники смартфонів серій vivo X100, iQOO 12 і Vivo X Fold 3 Pro вже можуть користуватися низкою нових фіч, що доповнюють Android 15. Однією з найпомітніших є AI Eraser для видалення об'єктів у додатку "Галерея", схожий на "Чарівну гумку" в "Google Фото", а також спеціальна функція для усунення тіней на знімках.
Ще одна корисна функція – Live Translation. Цей інструмент автоматично перекладає телефонні розмови в режимі реального часу і відображає слова на дисплеї. Це нововведення підійде для мандрівників або тих, кому потрібні швидкі переклади іноземною мовою.
Vivo також запустила Private Space – анонсовану раніше опцію Android 15. Вона дає змогу користувачам безпечно організовувати особисті додатки й обмежувати те, що можна побачити під час спільного використання екрана, забезпечуючи додатковий рівень конфіденційності.
Сама Google, як очікується, випустить Android 15 для своїх Pixel тільки 15 жовтня, а графік апдейту Galaxy досі невідомий. Журналісти раніше зібрали список із понад 350 девайсів, які будуть сумісні з Android 15.
Android 15 обіцяє стати цікавим оновленням: система знайде вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми та сама повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі Андроїд-пристрої мають довше працювати від акумулятора.
Також очікується, що ті, хто оновиться до Android 15, зможе користуватися супутниковим зв'язком, але очевидно, що його поширення затягнеться. Поки що ця функція доступна в останніх iPhone і парочці китайських флагманів.