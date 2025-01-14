Засновник Microsoft переконаний, що саме вони, а не Google, повинні були створити альтернативу iOS для мобільних пристроїв.

Білл Гейтс зізнався в "одній із найбільших помилок усіх часів", якої він припустився на посаді керівника Microsoft. Про це підприємець сказав під час венчурного фонду Village Global, пише Gizmochina.

Зокрема, Гейтс вважає, що Microsoft, а не Google, повинна була створити альтернативу iOS для мобільних пристроїв, якою став Android. З 2000 року компанія розвивала свою мобільну платформу Windows Mobile, але дозволила собі одного разу "випустити м'яч із поля зору".

Хронологія виходу на ринок

iPhone від Apple – червень 2007 року

Перші пристрої на Android – вересень 2008 року

Windows Phone 7 від Microsoft – жовтень 2010 року

На той час ринок мобільних ОС був практично повністю захоплений, а Android і iOS у сукупності займали 99,9% частки ринку.

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"У світі програмного забезпечення переможець отримує все. У світі було місце тільки для однієї мобільної ОС для "не-Apple пристроїв". Я припустився фатальної помилки, невміло керуючи Microsoft у той час, коли потрібно було вкладати всі сили в нашу мобільну ОС. У підсумку вона не стала тим, чим виявилася Android. І тепер Android є єдиною альтернативою iOS", – заявив Білл Гейтс.

Також він додав, що ціна цієї помилки становить 400 мільярдів доларів, які могли б перейти від Google до Microsoft, якби творець Windows посів друге місце в секторі мобільних ОС.

Роздуми Гейтса не залишилися непоміченими Річем Майнером, співзасновником Android. За його словами, він особисто брав участь у створенні мобільної ОС для того, щоб запобігти монополізації мобільного ринку з боку Microsoft, подібній до тієї, що сталася на ринку ПК і загальмувала інновації.

Раніше УНІАН розповідав, що Microsoft планує повернутися на ринок смартфонів із девайсом, що обертається на 360 градусів. Можливо, це переосмислений Surface Duo 3, який так і не вийшов.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших і найшвидших Android-пристроїв. На перше місце вирвався ігровий флагман з Китаю, який дебютував кілька тижнів тому.

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