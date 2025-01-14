Білл Гейтс зізнався в "одній із найбільших помилок усіх часів", якої він припустився на посаді керівника Microsoft. Про це підприємець сказав під час венчурного фонду Village Global, пише Gizmochina.
Зокрема, Гейтс вважає, що Microsoft, а не Google, повинна була створити альтернативу iOS для мобільних пристроїв, якою став Android. З 2000 року компанія розвивала свою мобільну платформу Windows Mobile, але дозволила собі одного разу "випустити м'яч із поля зору".
Хронологія виходу на ринок
- iPhone від Apple – червень 2007 року
- Перші пристрої на Android – вересень 2008 року
- Windows Phone 7 від Microsoft – жовтень 2010 року
На той час ринок мобільних ОС був практично повністю захоплений, а Android і iOS у сукупності займали 99,9% частки ринку.
"У світі програмного забезпечення переможець отримує все. У світі було місце тільки для однієї мобільної ОС для "не-Apple пристроїв". Я припустився фатальної помилки, невміло керуючи Microsoft у той час, коли потрібно було вкладати всі сили в нашу мобільну ОС. У підсумку вона не стала тим, чим виявилася Android. І тепер Android є єдиною альтернативою iOS", – заявив Білл Гейтс.
Також він додав, що ціна цієї помилки становить 400 мільярдів доларів, які могли б перейти від Google до Microsoft, якби творець Windows посів друге місце в секторі мобільних ОС.
Роздуми Гейтса не залишилися непоміченими Річем Майнером, співзасновником Android. За його словами, він особисто брав участь у створенні мобільної ОС для того, щоб запобігти монополізації мобільного ринку з боку Microsoft, подібній до тієї, що сталася на ринку ПК і загальмувала інновації.
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