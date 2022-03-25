В компанії є команда розробників програмного забезпечення в Санкт-Петербурзі.

Німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom припиняє розробку програмного забезпечення в Росію.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Останніми тижнями ми надали цим працівникам можливість працювати за межами Росії. Багато співробітників скористалися цією можливістю і залишили країну",- йдеться в повідомленні.

В Deutsche Telekom відмітили, що компанія не керує жодними мережами в Росії та не має ділових відносин з компаніями в Росії. Однак є команда розробників програмного забезпечення, переважно в Санкт-Петербурзі, які надають послуги клієнтам за межами Росії.

"Ми також забезпечили підтримку наших міжнародних клієнтів без російського сайту. На підставі вищевикладеного ми закриваємо свою діяльність в Росії",- додали в компанії.

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