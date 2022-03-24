На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України відсьогодні платіжна система Western Union припиняє проведення грошових переказів в Росії.
Про це йдеться на сайті компанія.
Компанія буде здійснювати тільки транскордонні перекази.
"Якщо відправник в Росії вирішить отримати повернення переказу, це можна буде зробити у відділенні одного з наших партнерів. Грошові перекази, відправлені в Росію і не виплачені одержувачу до 24 березня 2022 року, будуть повернуті відправнику", - уточнили в Western Union.
Грошові перекази, відправлені з Росії в інші країни та не виплачені до 24 березня 2022 року, залишаться доступними для одержувачів.
Відхід Western Union з Росії та Білорусі:
10 березня 2022 року Міжнародна система грошових переказів Western Union заявила про те, що через війну в Україні призупиняє роботу у Росії та Білорусі.
"У світлі трагічних наслідків нападу Росії на Україну, ми ухвалили рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти і висловлюємо щиру надію на дипломатичне і мирне врегулювання", - сказано в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.