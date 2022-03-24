Грошові перекази, відправлені в Росію і не виплачені одержувачу до 24 березня 2022 року, будуть повернуті відправнику.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України відсьогодні платіжна система Western Union припиняє проведення грошових переказів в Росії.

Про це йдеться на сайті компанія.

Компанія буде здійснювати тільки транскордонні перекази.

"Якщо відправник в Росії вирішить отримати повернення переказу, це можна буде зробити у відділенні одного з наших партнерів. Грошові перекази, відправлені в Росію і не виплачені одержувачу до 24 березня 2022 року, будуть повернуті відправнику", - уточнили в Western Union.

Грошові перекази, відправлені з Росії в інші країни та не виплачені до 24 березня 2022 року, залишаться доступними для одержувачів.

Відхід Western Union з Росії та Білорусі:

10 березня 2022 року Міжнародна система грошових переказів Western Union заявила про те, що через війну в Україні призупиняє роботу у Росії та Білорусі.

"У світлі трагічних наслідків нападу Росії на Україну, ми ухвалили рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти і висловлюємо щиру надію на дипломатичне і мирне врегулювання", - сказано в повідомленні.

Війна проти України: