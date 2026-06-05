Користувачі назвали свій улюблений iPhone – він вийшов ще у 2020 році

Розробники популярного бенчмарка Antutu опублікували рейтинг пристроїв Apple, якими найбільше задоволені власники. У топі представлені всі пристрої компанії на iOS, тобто ноутбуків, годинників та іншої "яблучної" техніки там немає.
Найкращим смартфоном у списку виявився iPhone 12 mini з 95,62% позитивних відгуків. Пристрій вийшов на ринок ще у 2020 році і відрізнявся тим, що поєднував флагманську "начинку" старших моделей з надкомпактним корпусом. З огляду на гострий дефіцит компактних телефонів у наші дні, популярність mini-iPhone серед фанатів цілком зрозуміла, вважають експерти.
На третьому місці рейтингу опинився iPhone SE2 з 94,79% позитивних відгуків, який також дебютував у 2020 році. Користувачі обожнюють цей смартфон за класичний маленький форм-фактор (діагональ 4,7 дюйма) і наявність фізичної кнопки Touch ID. Також він, як і раніше, отримує свіжі версії iOS.
Найновіший смартфон Apple у списку – iPhone Air, який задовольнив 94,09% користувачів. На старті тонкий iPhone сприйняли досить прохолодно, проте після того, як магазини почали пропонувати знижки, сприйняття публіки почало змінюватися. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8.
Далі у списку пристроїв – лише планшети. На першому місці розташувався iPad Air 4 з 96,92% позитивних відгуків. Недорогий планшет навіть через шість років після виходу залишається актуальним і потужним пристроєм.
Тим часом до анонсу нових iPhone 18 залишилося три місяці. ЗМІ дізналися, що Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: цієї осені вийдуть дорогі iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і складаний iPhone, а базовий iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.
Напередодні Apple оголосила, що лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою за всю історію iPhone. Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії обійти Samsung за обсягом продажів.