iPhone 18 не вийде у 2026 році: ЗМІ розкрили новий графік випуску Appleв

Цього року, судячи з повідомлень, на ринку з'являться лише три моделі нового покоління.

Apple вперше за більш ніж десятиліття планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

За повідомленнями MacRumors, цього року на ринку з'являться лише три моделі нового покоління: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також давно очікувана "розкладачка" iPhone Fold. Pro-моделі не отримають значних змін у дизайні, тому додатковий час для розробки не потрібен.

Базовий iPhone 18, як очікується, буде відкладений до весни 2027 року разом з iPhone Air 2 і більш доступним iPhone 18e. Таке рішення було ухвалено як через великий успіх базового iPhone 17, так і бажання не перевантажувати споживачів великою кількістю нових моделей.

Наразі актуальна лінійка iPhone налічує п'ять пристроїв, а наступного року ситуація загостриться, бо на нас чекає перший в історії складаний айфон. Асортимент моделей стане ще ширшим і щоб покупці не губилися серед такого розмаїття, компанія хоче рознести релізи.

Раніше на ринку вже з'являлися чутки, що з 2026 року базові iPhone виходитимуть на півроку пізніше, ніж "прошки". Таким чином звичайний iPhone 17 буде актуальним 18 місяців, замість класичних 12.

Apple близька до великого редизайну смартфонів на рівні iPhone X – за останніми витоками, iPhone 18 може стати першим iPhone з підекранною технологією Face ID.

Нещодавній великий витік розкрив інформацію про 30+ нових пристроїв Apple. Деякі з них, включно з AirTag 2, iPad і хабом для розумного будинку, вийдуть найближчими місяцями.

