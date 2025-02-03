Користувачі активно переходять на Windows 11 напередодні завершення підтримки 'десятки'

У січні частка комп'ютерів із Windows 11 зросла до 36,65%. Це рекордне значення з моменту релізу восени 2021-го року.

У цьому році закінчується термін "безкоштовної" підтримки Windows 10, і все більше користувачів переходять на нову систему Microsoft. Аналітичний портал StatCounter опублікував щомісячні дані щодо поширеності різних версій "вінди".

У січні частка комп'ютерів з Windows 11 зросла до 36,65%. Це рекордне значення з моменту релізу операційної системи восени 2021 року. Якщо брати до уваги весь рік із січня 2024 року, частка Windows 11 зросла майже на 9%.

Однак до Windows 10 все одно ще досить далеко – її частка в січні 2025-го склала 60.37%. За останній рік частка "десятки" впала на 6,14%.

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Інші версії Windows ще не покинули ринок повністю, однак вже близькі до цього: Windows 7 залишається третьою за популярністю Windows з часткою ринку 2.24%, Windows 8.1 посідає 0.3% ринку, а легендарна Windows XP у 2025 році встановлена на 0.27% усіх ПК.

Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Так, частка Windows 10 у січні 2025-го склала 67.26%, а до Windows 11 оновилися лише 28.73% українців.

Нагадаємо, безкоштовна підтримка Windows 10 закінчиться в жовтні 2025-го. У охочих залишитися на десятці буде можливість за 30 доларів продовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік. Але купити таку підтримку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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