Оновлений дизайн привнесе більше напівпрозорих елементів, розмиття і кастомізації.

Google збирається крупно оновити зовнішній вигляд своєї мобільної операційної системи. У мережі з'явилися скріншоти оновленого інтерфейсу Android, який отримає назву Material 3 Expressive.

З помітних змін – системні значки в статус-барі. Індикатори Wi-Fi і мобільної мережі стануть сегментованими, а іконка акумулятора тепер підсвічується зеленим під час заряджання. Панель швидких налаштувань і оповіщень отримає напівпрозоре тло, з'явиться можливість змінювати розмір ярликів, а для Wi-Fi додадуть окрему плитку.

Також буде розмите тло на системних екранах, включно з меню останніх додатків, списком програм у Pixel Launcher і екраном введення PIN-коду. Індикатори дати і погоди на екрані блокування перемістяться під годинник, а вхідні повідомлення будуть відображатися у вигляді компактної кнопки, щоб не перекривати шпалери.

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Повзунки гучності і яскравості стануть тоншими і з меншими заокругленнями. Іконки в головному меню налаштувань тепер кольорові, а параметри в підменю оформлені у вигляді контрастних карток. Також повернеться можливість вибирати форму значків у Pixel Launcher.

Зліва – поточний інтерфейс Android, праворуч – новий:

Оновлений дизайн на прикладі програми "Годинник". Зліва – поточний UI, інтерфейс, праворуч – новий:

Коли саме чекати на новий дизайн, незрозуміло. На думку журналістів Android Authority, малоймовірно, що Google випустить Android 16 у новому дизайні – найімовірніше, його прибережуть для однієї з наступних версій системи.

Проте наступного тижня, 13 травня, відбудеться захід The Android Show, де Google має розповісти більше про Material 3 Expressive та інші зміни у своїй операційній системі.

Раніше в Google підтвердили, що повноцінний реліз Android 16 заплановано на червень, а не вересень, як зазвичай. А поки що встановити бета-версію Android 16 можуть як власники Pixel, так і деяких Xiaomi, OnePlus та інших брендів.

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