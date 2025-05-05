Google готує черговий масштабний редизайн своєї ОС / фото Android Authority

Google збирається крупно оновити зовнішній вигляд своєї мобільної операційної системи. У мережі з'явилися скріншоти оновленого інтерфейсу Android, який отримає назву Material 3 Expressive.

З помітних змін – системні значки в статус-барі. Індикатори Wi-Fi і мобільної мережі стануть сегментованими, а іконка акумулятора тепер підсвічується зеленим під час заряджання. Панель швидких налаштувань і оповіщень отримає напівпрозоре тло, з'явиться можливість змінювати розмір ярликів, а для Wi-Fi додадуть окрему плитку.

Також буде розмите тло на системних екранах, включно з меню останніх додатків, списком програм у Pixel Launcher і екраном введення PIN-коду. Індикатори дати і погоди на екрані блокування перемістяться під годинник, а вхідні повідомлення будуть відображатися у вигляді компактної кнопки, щоб не перекривати шпалери.

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Повзунки гучності і яскравості стануть тоншими і з меншими заокругленнями. Іконки в головному меню налаштувань тепер кольорові, а параметри в підменю оформлені у вигляді контрастних карток. Також повернеться можливість вибирати форму значків у Pixel Launcher.

Зліва – поточний інтерфейс Android, праворуч – новий:

Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025

Оновлений дизайн на прикладі програми "Годинник". Зліва – поточний UI, інтерфейс, праворуч – новий:

Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025
Фото Android 16 05 травня 2025

Коли саме чекати на новий дизайн, незрозуміло. На думку журналістів Android Authority, малоймовірно, що Google випустить Android 16 у новому дизайні – найімовірніше, його прибережуть для однієї з наступних версій системи.

Проте наступного тижня, 13 травня, відбудеться захід The Android Show, де Google має розповісти більше про Material 3 Expressive та інші зміни у своїй операційній системі.

Раніше в Google підтвердили, що повноцінний реліз Android 16 заплановано на червень, а не вересень, як зазвичай. А поки що встановити бета-версію Android 16 можуть як власники Pixel, так і деяких Xiaomi, OnePlus та інших брендів.

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