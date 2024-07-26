Повідомляється, що Samsung One UI 7.0 стане "найбільшим оновленням в історії Galaxy".

Одними з найцікавіших, але злочинно недооцінених функцій, які Apple впровадила в iPhone останніми роками, є Dynamic Island і Live Activities, і незабаром Samsung представить власну версію цієї фішки.

В інтернеті з'явилися фото, які показують інтерфейс нової оболонки Samsung One UI 7.0 на базі Android 15. Портал 9to5Google стверджує, що воно стане "найбільшим оновленням в історії Galaxy".

Dynamic Island, що вперше з'явився в iPhone 14 Pro, дає змогу перетворити простір навколо вирізу на екрані на частину користувацького інтерфейсу, який змінює розміри залежно від завдання. Тоді як з Live Activities можна відстежувати події з різних застосунків у реальному часі на екрані блокування, наприклад, доставку продуктів або результати спортивного матчу.

Відео дня

Samsung One UI 7.0 запропонує свої варіанти цих функцій, тільки замість центрального "острова" у Samsung анімація розгортається з верхньої лівої частини екрана, як показано на відео. Також оновлення запропонує зміни в інтерфейсі камери, більш округлі іконки додатків і віджети. Очікується, що Samsung випустить One UI 7.0 для флагманів останніх кількох років уже у вересні.

Інші виробники Android-пристроїв намагалися копіювати виріз Dynamic Island, Realme була першою ще у 2023 році, однак функціональність була помітно обмежена. За чутками, смартфони серії iPhone 17 отримають вужчий виріз Dynamic Island над селфі-камерою завдяки новій технології "металінзи" для датчика наближення.

Samsung все частіше останніми роками черпає натхнення в Apple. Останній приклад – навушники Galaxy Buds 3, які підозріло схожі на AirPods, в той час, як Galaxy Watch Ultra є копією Apple Watch Ultra практично у всьому.

Разом із новими навушниками і годинниками, на літній презентації Samsung представила нові складані смартфони і випустила перше смарт-кільце. Galaxy Ring – гаджет, що носиться, з яким годинники і фітнес-трекери можуть відійти в минуле.

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