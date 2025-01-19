Користувачі версій 23H2 і 22H2 Windows 11 можуть вибрати час для перезавантаження або відкласти оновлення, але не відмовитися від нього.

Корпорація Microsoft почала примусове оновлення сумісних ПК до останньої версії своєї операційної системи Windows 11 24H2.

Це оновлення призначене для пристроїв, що працюють на старіших версіях Windows 11, таких як 22H2 і 23H2, підтримка яких вже закінчилася або наближається до завершення. Користувачі можуть вибрати час для перезавантаження або відкласти оновлення, але не відмовитися від нього, повідомляє Windows Latest.

Наразі автоматичне встановлення зачіпає користувачів Windows 11 Pro і 11 Home. Водночас у Microsoft підкреслили, що Windows 11 24H2 не буде встановлено на несумісні комп'ютери та деякі інші ПК.

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Windows 11 24H2 – це найбільше оновлення в історії операційної системи, яке було випущено восени 2024 року. З ключових фішок: нова бічна панель у меню "Пуск", оновлений "Провідник", нативна підтримка роботи з архівами 7z і TAR. Також було збільшено продуктивність ПК із процесорами Ryzen, включно із серією Ryzen 9000.

Між тим журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

За словами Microsoft, 2025-й стане "роком переходу на Windows 11". Однак ця операційна система досі залишається в тіні Windows 10. Через три роки з моменту виходу ОС встановлено менше, ніж на 35% ПК. Багато хто віддає перевагу функціоналу та інтерфейсу "десятки".

Життєвий цикл Windows 10 закінчується в жовтні цього року, але Microsoft вперше пропонує користувачам можливість продовжити користуватися старою ОС і отримувати оновлення платно. За 30 доларів можна отримати додатковий рік підтримки.

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