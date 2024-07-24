Утиліта здійснює андервольтинг процесора і знижує його тактову частоту, тим самим зменшуючи температуру.

Для пристроїв на базі ОС Windows 10 і 11 вийшов застосунок Camomile, який буде особливо актуальним сьогодні. Він здійснює андервольтинг процесора і знижує його тактову частоту, тим самим зменшуючи температуру за лічені хвилини, пише Neowin.

Високі температури є серйозною проблемою для компонентів ПК, яка позначається не тільки на їхній продуктивності, а й на терміні їхньої служби. Згідно з правилом "10 градусів", швидкість старіння збільшується вдвічі при збільшенні температури на 10 градусів.

Існує безліч способів розв'язання цієї проблеми, включно з утилітами на кшталт Camomile. Працює вона дуже просто: встановлюєте, запускаєте її і переводите тумблер у положення ON. Під час тестування Neowin програма знизила температуру з 83 градусів за Цельсієм до 67 градусів за лічені хвилини.

Відео дня

Хоча тактова частота чипа знизилася досить сильно, варто розуміти, що за охолодження доведеться розплачуватися падінням продуктивності, що може бути критично для ігор і ресурсномістких програм.

Функціональність у Camomile не дуже широка. Ви можете ввімкнути режим охолодження і вимкнути його. Крім того, в налаштуваннях можна змінити тему оформлення зі світлої на темну, а також вибрати опції, що дозволяють запускати Camomile у фоновому режимі разом зі стартом комп'ютера і автоматично вмикати зниження температури.

Додаток Camomile доступний для завантаження на офіційному сайті. Утиліта безкоштовна.

Зазначимо, що Windows 10 все ще є вибором більшості користувачів, зокрема з України. За даними Statcounter від червня 2024-го, застарілу ОС встановлено на 78% комп'ютерів, тоді як Windows 11 – лише 15%.

Вас також можуть зацікавити новини: