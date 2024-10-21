Імовірно, першим пристроєм із цим процесором від Xiaomi стане Xiaomi 15S Pro.

Китайський технологічний гігант Xiaomi успішно завершив розробку свого першого 3-нанометрового процесора. Про це повідомляє Wccftech з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ця подія була названа історичною для Китаю і потенційно означає, що інші китайські виробники, включно з Huawei, можуть скористатися цією розробкою для використання у своїх девайсах, що дасть їм перевагу перед конкурентами.

Подробиць про характеристики нового процесора поки що немає, проте раніше з'являлися чутки, що чип дебютує в першому півріччі 2025 року, а його продуктивність буде на рівні Snapdragon 8 Gen 1. Виробництвом системи-на-чіпі має займатися TSMC.

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Очікується, що першим пристроєм із цим процесором від Xiaomi стане Xiaomi 15S Pro. Його презентація якраз очікується на початку 2025 року. При цьому майбутня лінійка Xiaomi, згідно з інсайдами, отримає Snapdragon 8 Gen 4. Китайський бренд зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon на борту.

Попри успіх розробки, Xiaomi може зіткнутися з потенційними проблемами, зазначає Wccftech. Бувши китайською корпорацією, вона ризикує опинитися під загрозою санкцій з боку США, що може ускладнити її плани в галузі напівпровідників. Наприклад, таким компаніям, як Huawei, заборонено вести бізнес з TSMC або Samsung через торгові санкції США.

Як раніше повідомлялося, Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Купивши апарат виробника на майданчиках на кшталт AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну версію.

Тим часом Apple до 2026 року планує зробити значний технострибок уперед, першою впровадивши 2-нанометровий чип TSMC у свої смартфони. Не виключено, що такі чипи отримають уже iPhone 17 Pro, а 2026 року це буде стандарт для всіх моделей.

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