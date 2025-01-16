Вони продовжать функціонувати, як і раніше, але можна забути про нові функції та оновлення безпеки.

Microsoft оголосила, що з 14 жовтня 2025 року припинить оновлювати додатки з пакета Office на Windows 10. Ця дата збігається із завершенням терміну підтримки самої операційної системи.

"Для повноцінного використання Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Defender, OneDrive і Designer на вашому ПК, необхідно буде оновитися до Windows 11", – йдеться в повідомленні в блозі компанії.

Припинення підтримки не означає, що офісні додатки раптово перестануть працювати. Вони продовжать функціонувати, як і раніше, проте з часом можуть виникнути проблеми з продуктивністю і стабільністю через відсутність патчів безпеки. Про нові функції теж доведеться забути.

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Microsoft оголосила, що 2025 рік стане "роком переходу на Windows 11". Проте ця операційна система досі залишається відносно непопулярною. Через три роки з моменту виходу ОС встановлено менше, ніж на 35% ПК. Багато хто віддає перевагу функціоналу та інтерфейсу "десятки".

Життєвий цикл Windows 10 закінчується наприкінці цього року, однак Microsoft вперше пропонує користувачам можливість продовжити користуватися старою ОС і отримувати оновлення платно. За 30 доларів можна отримати додатковий рік підтримки. Але купити таку підтримку можна буде лише один раз без можливості подальшого продовження.

Microsoft постійно вдосконалює Windows 11, роблячи її більш привабливою для звичайних користувачів і корпоративних клієнтів. Наприкінці грудня 2024 року компанія дозволила встановлювати операційку на несумісні ПК. А серед Steam-юзерів W11 є найпопулярнішою ОС для ігор.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 фактично перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за крупним оновленням нову операційну систему.

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