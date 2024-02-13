Йдеться про доволі старі процесорах, які, втім, по цей час використовується в деяких комп'ютерах.

Microsoft готується обмежити роботу Windows 11 на комп'ютерах із застарілими процесорами. Як звернули увагу у виданні Neowin, після виходу крупного оновлення 24H2 ОС перестане запускатися, якщо ПК не підтримує технологію POPCNT.

Ситуація переважно торкнеться доволі старих CPU від Intel і AMD, випущених раніше 2011 року, і стане першим випадком, коли системи з несумісними процесорами не зможуть встановити нове оновлення.

Серед найпомітніших процесорів того часу можна згадати, наприклад, надпопулярні Intel Core 2 Duo, які досі використовується в деяких комп'ютерах. І на відміну від попередніх вимог до "заліза" Windows 11, які можна було обійти, нова вимога не підлягає обходу.

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Варто зауважити, що користувачі таких процесорів зможуть і надалі користуватись Windows 11, якщо вони не оновляться до версії 24H2. Патч повинен вийти восени 2024 року – він стане найбільшим оновленням в історії цієї ОС.

Microsoft передумала випускати Windows 12 у 2024 році

Напередодні Microsoft підтвердила, що не планує випускати нову операційну систему цього року. Замість неї компанія випустить велике оновлення для Windows 11 під номером 24H2 з акцентом на штучний інтелект.

Окрім ШІ-фішок, апдейт принесе технологію апскейлинга Super Resolution, яка масштабує зображення у відео та іграх з мінімальними втратами, покращений режим економії заряду, а також перероблений інтерфейс з "плаваючою" панеллю завдань.

Офіційний реліз Windows 11 24H2 для всіх користувачів заплановано на осінь 2024 року. Таким чином, Windows 12 вийде в кращому випадку в другій половині 2025 року.

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