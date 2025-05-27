Компанія Xiaomi готується випустити стабільну версію HyperOS 2.0.203 для своїх пристроїв. Оновлення стане доступним для низки смартфонів Xiaomi, Poco і Redmi, а також декількох планшетів. Про це повідомляє портал XiaomiTime.
Нова версія HyperOS 2.2 додасть у пристрої низку значущих поліпшень, включно з більш плавною анімацією і оптимізацією роботи системи. Новий додаток Camera 6.0 також стане важливим доповненням.
HyperOS 2.0.203 отримають 21 флагманських смартфонів та три планшети, насамперед – китайські версії. Серед них:
- POCO F7 Ultra/REDMI K80 Pro
- POCO X6 Pro/Redmi K70E
- POCO X7 Pro/REDMI Turbo 4
- POCO X7/Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra/Xiaomi 14T Pro
- Redmi K70/POCO F6 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14/POCO M7 Pro 5G
- POCO F7/REDMI Turbo 4 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- POCO F7 Pro/REDMI K80
Користувачі зможуть перевірити наявність оновлення, перейшовши в налаштуваннях ("Про телефон" -> "Оновлення системи").
А вже в середині літа вийде абсолютно нова HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.
Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої Xiaomi, які з початку 2025 року перейшли в статус EOS (End of Support). З найсвіжіших, наприклад, це Redmi Note 11T Pro і Poco F4.