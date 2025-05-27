До списку увійшли преміальні пристрої високого класу.

Компанія Xiaomi готується випустити стабільну версію HyperOS 2.0.203 для своїх пристроїв. Оновлення стане доступним для низки смартфонів Xiaomi, Poco і Redmi, а також декількох планшетів. Про це повідомляє портал XiaomiTime.

Нова версія HyperOS 2.2 додасть у пристрої низку значущих поліпшень, включно з більш плавною анімацією і оптимізацією роботи системи. Новий додаток Camera 6.0 також стане важливим доповненням.

HyperOS 2.0.203 отримають 21 флагманських смартфонів та три планшети, насамперед – китайські версії. Серед них:

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POCO F7 Ultra/REDMI K80 Pro

POCO X6 Pro/Redmi K70E

POCO X7 Pro/REDMI Turbo 4

POCO X7/Redmi Note 14 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra/Xiaomi 14T Pro

Redmi K70/POCO F6 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14/POCO M7 Pro 5G

POCO F7/REDMI Turbo 4 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

POCO F7 Pro/REDMI K80

Користувачі зможуть перевірити наявність оновлення, перейшовши в налаштуваннях ("Про телефон" -> "Оновлення системи").

А вже в середині літа вийде абсолютно нова HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої Xiaomi, які з початку 2025 року перейшли в статус EOS (End of Support). З найсвіжіших, наприклад, це Redmi Note 11T Pro і Poco F4.

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