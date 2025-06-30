Redmi Note 11R, Poco C40 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Xiaomi напередодні оновила свій список EOS (End of Support), куди потрапляють пристрої китайського виробника, які більше не отримуватимуть оновлення системи – це стосується і патчів безпеки.

До оновленого списку увійшли 12 моделей смартфонів – усі під брендами Redmi і Poco. Далеко не всі вони виходили в Україні, але декого серед них ви напевно впізнаєте:

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11E 5G

Redmi Note 11R

Poco M4 5G

Poco C40

Redmi Note 11T Pro та 11T Pro+

Redmi K50i

Poco X4 GT

Redmi K40S

Poco F4

Раніше передбачалося, що більшість смартфонів з цього списку оновляться до HyperOS 2, але тепер цього вже точно не трапиться. Всі перераховані моделі більше не отримуватимуть оновлення Android, MIUI і патчі безпеки.

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Найкраще, що можуть зробити власники смартфонів зі списку – перейти на свіжіші моделі, де здійснюється підтримка і оновленнями ОС, і патчами безпеки. Тим паче, що нова політика оновлень Xiaomi гарантує підтримку ПЗ до чотирьох років для більшості телефонів.

Наприкінці травня POCO F4 GT, Xiaomi Mi 11i та інші популярні моделі також досягли кінця свого життєвого циклу.

Раніше цього місяця Xiaomi представила на глобальному ринку Poco F7. За ціною $399 смартфон пропонує майже флагманську продуктивність, підтримку оновленнями до 2031 року і футуристичний дизайн у дусі Nothing.

А вже у вересні-жовтні вийде флагманська серія Xiaomi 16. Відомо, що смартфони першими на ринку отримають чипсет Snapdragon 8 Gen 4, який у ранніх тестах випереджає сучасні флагманські рішення на 40%.

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