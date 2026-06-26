Microsoft несподівано продовжила підтримку Windows 10 ще на рік

Спочатку підтримка "десятки" мала завершитися в жовтні 2025 року, але Microsoft продовжила її спочатку до 2026 року, а потім і до 2027 року.

Компанія Microsoft без якихось гучних анонсів продовжила термін отримання оновлень безпеки для Windows 10 ще на рік – до жовтня 2027 року. Примітно, що спочатку підтримка мала завершитися ще в жовтні 2025 року.

Портал PC World помітив, що в офіційній документації програми Extended Security Updates (ESU) з’явилася нова дата закінчення підтримки – 12 жовтня 2027 року. Пізніше Microsoft підтвердила, що йдеться не про помилку в документації, а про офіційну зміну політики.

Формально життєвий цикл Windows 10 завершився в жовтні 2025 року, після чого Microsoft запустила ESU – програму, що дозволяє отримувати лише оновлення безпеки. Вперше в історії компанія зробила ESU доступною не тільки для бізнесу, а й для звичайних користувачів, причому безкоштовно.

Відео дня

Щоб отримувати оновлення безпеки в рамках ESU, потрібно увійти в систему за допомогою облікового запису Microsoft та активувати синхронізацію налаштувань через Windows Backup. Якщо ваш пристрій сумісний, ви побачите посилання для реєстрації в розділі "Центр оновлень Windows".

Журналісти припускають, що Microsoft продовжила підтримку Windows 10 на додатковий рік через високі ціни на ПК та ноутбуки, спричинені дефіцитом чипів пам’яті. Під управлінням "застарілої" операційної системи, як і раніше, працюють сотні мільйонів комп’ютерів.

Згідно з даними Statcounter, частка користувачів Windows 10 станом на травень 2026 року становила 28,51%. Тією ж Windows 11 на цей момент користується понад 70% людей.

Раніше в Windows 11 з’явилася функція підвищення продуктивності. Завдяки їй додатки та елементи інтерфейсу відкриваються на 70% швидше.

Також Microsoft пообіцяла, що незабаром користувачі зможуть перезапускати та вимикати ПК без оновлення Windows 11. Тепер за замовчуванням завжди будуть кнопки "Перезапустити" та "Вимкнути" без встановлення оновлення. Також розробники дозволять робити безкінечну паузу на встановлення оновлення.

Вас також можуть зацікавити такі новини: