У Microsoft рекомендують переходити на Windows 11, але це не єдиний варіант.

14 жовтня Microsoft остаточно припинила підтримку Windows 10. Операційна система, що вийшла ще влітку 2015 року, прожила рівно 10 років і стала однією з найпопулярніших версій Віндовс в історії, пише The Guardian.

Відсьогодні користувачі "десятки" більше не отримуватимуть жодних оновлень – включно з оновленнями безпеки. Хоча Windows 10 не перестане працювати, але пристрої з цією версією ОС без подальших оновлень зазнаватимуть більшого ризику.

Крім цього, з часом багато програм перестануть підтримувати Windows 10. Насамперед це торкнеться Google Chrome, Microsoft Edge, Zoom, Discord, Adobe Creative Cloud та інших популярних додатків.

Користувачам Windows 10 компанія рекомендує перейти на Windows 11, а якщо ПК її не підтримує – купити собі новий. У Microsoft є безкоштовний інструмент для перевірки того, чи буде комп'ютер підтримувати нову операційну систему.

Попри припинення підтримки, "десятка" все ще залишається неймовірно популярною – особливо в Україні. За даними StatCounter, її використовують 55% усіх ПК з Windows, тоді як актуальна Windows 11 має частку лише в 40%. Користувачі цінують стару ОС за стабільність, сумісність і звичний інтерфейс без нав'язливої інтеграції хмарних сервісів і ШІ.

УНІАН розповідав, як продовжити життя Windows 10 і які ще є альтернативи у користувачів. Наприклад, можна зареєструватися в програмі розширених оновлень безпеки ESU – і ще цілий рік безкоштовно отримувати оновлення.

Раніше в Microsoft підтвердили, що поки що в них немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової ОС вийде велике оновлення 25H2 для Windows 11.

