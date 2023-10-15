Оновлення торкнуться iPad mini, iPad Air і iPad початкового рівня.

Apple не відмовляється від планів випустити нові та доступні версії своїх планшетів. Причому статися анонс може вже в найближчі кілька днів. Про це повідомляє портал Supercharged з посиланням на надійного джерела в компанії.

Видання уточнює, що Apple оголосить про оновлення лінійки продуктів iPad у вівторок, 17 жовтня. Оновлення торкнуться iPad mini, iPad Air і iPad початкового рівня. Єдиним значущим поліпшенням стануть нові чіпи та підтримка мереж Wi-Fi 6.

Разом з тим, в публікації Supercharged згадується, що яблучна компанія має намір усунути проблему з "желеподібним екраном" у iPad mini, через яку користувачі критикували модель 2021 року. Інші подробиці не розкриваються.

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В останній раз Apple випускала нові планшети у жовтні 2022 року – це був базовий iPad, який отримав сучасний дизайн, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі М2.

Як і передбачалося, повноцінної онлайн-презентації Apple проводити не буде, а всі новинки будуть представлені у форматі прес-релізу на сайті.

Apple не закінчила з анонсами в 2023 році

Відразу два авторитетних джерела запевняє що Apple до кінця цього року також планує оновити 14- і 16-дюймові MacBook Pro, оснастивши їх більш яскравими і енергоефективними miniLED дисплеями.

Цілком ймовірно, що нові моделі отримають процесори M3 Pro та M3 Max, але інші джерела чекають їх не раніше весни 2024 року. До речі, тоді ж вийдуть нові iPad Pro з OLED-дисплеями.

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