По суті, це торішня 13-дюймова модель MacBook Air, але зі збільшеним дисплеєм і батареєю.

В рамках конференції WWDC 2023 Apple, окрім гарнітури змішаної реальності, анонсувала довгоочікуваний MacBook Air з дисплеєм 15 дюймів – вперше для цієї серії ноутбуків.

По суті, це торішня 13-дюймова модель MacBook Air, але зі збільшеним дисплеєм і батареєю. В Apple називають ноутбук найтоншим серед 15-дюймових моделей, доступних на ринку – товщина корпусу складає всього 11,5 мм. Важить він при цьому менше ніж 1,5 кг.

Якщо бути точніше, діагональ дисплея становить 15,3 дюйма. Він відображає до мільярда кольорів з яскравістю до 500 ніт. Ноутбук працює на чіпі M2, оснащений 24 ГБ оперативної пам'яті і SSD-накопичувачем на 2 ТБ в топової конфігурації. Apple каже, що новий Air в 12 разів швидше, ніж попередні моделі на базі Intel.

Такі габарити не позначилися на автономності, навіть навпаки – обіцяють, що від одного заряду ноутбук пропрацює 18 годин. Для підживлення використовується MagSafe-конектор. Також на торцях є два Thunderbolt і аудіоджек, а над дисплеєм у вирізі є камера на 10,8 Мп.

Ціна починається від $1299 (~47 000 грн), тобто всього на $200 дорожче 13-дюймової версії, яка на WWDC 2023 встигла подешевшати на $100. У продажу в США 15,3-дюймовий MacBook Air з'явиться вже 15 червня.

А тим часом до дебюту лінійки смартфонів iPhone 15 залишається менш ніж чотири місяці. Всі чутки і витоки вказують на те, що нас чекає найдорожче покоління Айфонів в історії – натомість користувачів чекає великий апдейт, включаючи появу перископа та USB-C.

Також була інформація, що вихід iPhone 15 і 15 Plus в цьому році може затриматися. Все через перехід дешевих моделей на 48-Мп камеру, тому існує великий ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками.

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