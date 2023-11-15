Месенджер порадує любителів голосових повідомлень, оскільки головним апдейтом стало впровадження голосових чатів для великих груп.

Творці WhatsApp додали в свій сервіс месенджер нову функцію, на яку чекало чимало користувачів. Йдеться про можливість запускати аудіочати за участю до 32 осіб – як в Discord та Telegram.

Аудіочати дозволяють швидко поговорити з учасниками групи в прямому ефірі, в який можна вільно увійти і вийти коли заманеться. До того ж, на відміну від звичайних групових дзвінків, в цьому режимі зберігається можливість писати повідомлення в чат, йдеться у блозі WhatsApp.

Активний аудіочат буде відображатися у верхньому кутку екрана, не заважаючи паралельно користуватися месенджером.

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Якщо голосовий чат залишається порожнім протягом години, він автоматично закривається. Будь-який учасник може відкрити його заново. Під час запуску групового голосового чату кожен учасник отримає коротке push-сповіщення про це.

Ця функція наразі доступна тільки на основному пристрої, до якого прив'язаний акаунт WhatsApp, і тільки для груп з чисельністю від 33 до 128 осіб, при цьому одночасно телефонувати можуть до 32 учасників.

Нагадаємо, нещодавно в WhatsApp з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків. Але є нюанс: увімкнення нових налаштувань захисту може позначитися на якості звуку,

А в кінці жовтня WhatsApp перестав працювати на багатьох Android-смартфонах. Якщо у вас Android 5.0 або старіша версія, програма більше не запускатиметься. Для власників iPhone умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм як і раніше потрібен смартфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.

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