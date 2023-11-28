Йдеться про можливість відправки "одноразових" фото і відео, яку прибрали більше як рік тому.

WhatsApp поверне одну з найбільш зажаданих функцій в настільну і веб-версію програми. Йдеться про можливість відправки "одноразових" фото і відео, яку прибрали більше як рік тому "з міркувань безпеки".

Раніше розробники месенджера залишили функцію відправки медіаконтенту, який можна переглянути всього один раз, після чого вони зникають, тільки в мобільному клієнті WhatsApp. Однак тепер цю фішку вирішили повернути в WhatsApp Web і Desktop, пише WABetaInfo.

Для того, щоб скористатися функцією, необхідно натиснути на спеціальну кнопку зліва від клавіші відправки. Після того, як одержувач відкриє і перегляне фото- або відеофайл – той видалиться автоматично.

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Нововведення вже доступно в останній збірці месенджера для Windows і macOS, а також в браузерній версії.

До цього в WhatsApp з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків. Але є нюанс: увімкнення нових налаштувань захисту може позначитися на якості звуку,

А ще раніше в WhatsApp нарешті з'явилася підтримка декількох акаунтів на одному пристрої. Хоча подібна функція існує в Telegram принаймні з 2017 року.

А в одному з майбутніх оновлень у WhatsApp з'явиться власний чат-бот – такої "фішки" немає в жодному месенджері. Користувачі зможуть ставити питання та сперечатися з ботом, генерувати стікери та картинки прямо всередині месенджера по текстовому запиту.

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