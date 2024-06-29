Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Водій каліфорнійського електромобіля Tesla опинився посеред залізничної колії після того, як режим автопілота, швидше за все, прийняв її за дорогу, пише The Independent.

Такий інцидент трапився у Вудленді, на північний захід від Саркаменто. Місцева влада опублікувала фотографію Tesla, що стоїть посеред колії, тобто прямо на шляху до зустрічного поїзда. Така світлина отримала сотні вподобань, коментарів та поширень.

"Сьогодні вранці стався інцидент, коли автопілот переплутав залізничні колії з дорогою, що становило серйозну небезпеку", - йдеться в заяві поліції Вудленда, опублікованій в середу. Відео дня

Наразі особа водія залишається невідомою, однак на місці події ніхто не постраждав. Поки поліція не перевірила достовірність заяв, які надав водій, розслідування триває.

Крім того, місцеві посадовці нагадали водіям бути "пильними під час використання функції автопілота Tesla та додали, що вона "може вийти з ладу".

У виданні зазначили, що такий інцидент вже є другим за останні два місяці, коли Tesla ледь не зіткнулася з поїздом, використовуючи автопілот.

Tesla - останні новини

Як писав УНІАН, генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск може піти з посади, якщо йому не схвалять масштабний компенсаційний пакет розміром 56 млрд доларів.

Також повідомлялось, що у квітні цього року прибуток Tesla впав більш ніж на 50%. Зазначається, що прибуток компанії впав на 55%, до 1,1 млрд дол, порівняно з першим кварталом 2023 року. Дохід знизився на 9%, до 21,3 млрд дол.

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