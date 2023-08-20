Нещодавно Маск заявив, що соцмережа відмовиться від персональних "чорних списків". Це рішення може мати серйозні наслідки.

Днями Маск повідомив, що з X (колишній Twitter) незабаром приберуть можливість додавати людей в чорний список. Це безпосередньо порушує умови, встановлені магазинами App Store і Google Play щодо додатків з призначеним для користувача контентом, повідомляє видання Variety.

Наприклад, в політиці Apple сказано, що в додатках з призначеним для користувача контентом має бути присутня можливість "блокувати образливих користувачів з сервісу" і "механізм для повідомлення про образливий контент і своєчасного реагування на проблеми".

У Google Play є аналогічне положення, у якому говориться, що в додатках, які розміщені в магазині, має бути присутня "вбудована система для блокування призначеного для користувача контенту і користувачів".

Відео дня

Як пише Variety, в буквальному прочитанні в правилах йдеться про інструмент блокування користувачів з боку модераторів програми. Тобто про персональні "чорні списки", коли конкретний користувач може "забанити" когось тільки для себе, в політиках мови не йде.

Поки неясно, як саме будуть діяти модератори Google Play і App Store при перевірці соцмережі Маска. Але є ймовірність, що при наступному оновленні додаток соцмережі видалять з каталогів.

Twitter тепер Х

Минулого місяця новий власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну логотипа соцмережі. А вже наступного дня Маск опублікуваву Twitter новий логотип: замість відомого синього птаха – буква "X". Також домен X.com тепер переспрямовує на сайт Twitter.

Разом з тим Маск закрив можливість читання постів тим, хто не має акаунта в Twitter, а також вирішив обмежити кількість безкоштовних повідомлень.

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