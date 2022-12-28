Як зазначили в міністерстві, інтернет-покриття в Україні є найбільшим в Європі.

У 80% звільнених від російської окупації українських міст частково відновили інтернет.

Як повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації, попри повномасштабну війну, продовжується розгортання і відновлення в Україні швидкісного інтернету.

"80% звільнених міст частково з відновленим інтернетом. Військові з РФ залишали після себе зруйновану інфраструктуру, сотні кілометрів пошкоджених кабелів і викрадене обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в Мінцифри також зауважили, що інтернет-покриття в Україні є найбільшим в Європі. "Цьогоріч понад 130 тисяч українців у 420 селах вперше змогли підключити свої домівки до інтернету. А 1 140 соцзакладів отримали Wi-Fi. Також понад 2,5 тис. шкіл мають Wi-Fi в укриттях", - повідомили в міністерстві.

Відновлення доступу до інтернету в Україні

16 грудня стало відомо, що Рада Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила грант у розмірі 4,5 мільйона євро для підтримки доступу до інтернету в Україні через "Укрпошту", що має підтримувати зв’язок навіть у віддалених сільських районах країни.

Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам.