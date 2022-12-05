За даними сервісу, перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.

Через масштабну ракетну атаку по Україні 5 грудня у великих містах зафіксовані перебої з доступом в інтернет.

Про це інформує профільний сервіс Netblocks. Йдеться про Суми, Житомир та Одесу.

"Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі", - зазначається у повідомленні.

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Ракетна атака по Україні

Вдень 5 грудня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Упродовж години – з 12:40 до 13:40 – повітряна тривога залунала в кожній з областей, за виключенням Криму. ППО спрацювала у декількох регіонах.

У Повітряних силах ЗСУ прогнозували, що росіяни можуть використовувати кілька хвиль ракетних атак.

За даними "Укренерго", російські ракети влучили по об'єктах енергоінфраструктури. Йдеться про Одеську область та Кривий Ріг.

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