Через масштабну ракетну атаку по Україні 5 грудня у великих містах зафіксовані перебої з доступом в інтернет.
Про це інформує профільний сервіс Netblocks. Йдеться про Суми, Житомир та Одесу.
"Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі", - зазначається у повідомленні.
Ракетна атака по Україні
Вдень 5 грудня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Упродовж години – з 12:40 до 13:40 – повітряна тривога залунала в кожній з областей, за виключенням Криму. ППО спрацювала у декількох регіонах.
У Повітряних силах ЗСУ прогнозували, що росіяни можуть використовувати кілька хвиль ракетних атак.
За даними "Укренерго", російські ракети влучили по об'єктах енергоінфраструктури. Йдеться про Одеську область та Кривий Ріг.