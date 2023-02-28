Кожен може приєднатися до "бети" за номінальну вартість і отримати доступ до бібліотеки ігор.

Microsoft оголосила про розширення географії доступу до PC Game Pass. ПК-версію популярної ігрової підписки в режимі "бети" запустили в сорока країнах, включаючи Україну.

Сьогодні, 28 лютого, відкрилася можливість зареєструватися в програмі PC Game Pass Preview. Для цього необхідно завантажити додаток Xbox Insider Hub в Microsoft Store і створити в ньому обліковий запис. Після цього з'явиться можливість оформити підписку за спеціальною ціною тестового місяця. Точну вартість компанія не вказала, але вона, швидше за все, буде $1, як у "пробників".

PC Game Pass пробуде в режимі "бети" протягом декількох місяців, після чого відбудеться повноцінний реліз. Конкретна дата поки не повідомляється. Крім України, підписку запустили в Албанії, Болгарії, Латвії, Естонії, Молдові, Литві, Катарі, Єгипті, Ісландії та інших державах. Чи введе Microsoft регіональну вартість підписки, ще невідомо.

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Важливо також відзначити, що запуск стосується саме ПК-версії Game Pass. На Xbox підписка, як і раніше, недоступна, адже консолі офіційно не поширюються в Україні.

Коротко про Game Pass

Це сервіс, який надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату. Вартість звичайного варіанту становить $9,99, а Ultimate — $14.99. Останній включає хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming і додаткові бонуси в проєктах.

Бібліотека PC Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass — в районі 500. Всі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являються в сервісі на релізі.

Завдяки Game Pass відкривається підписка EA Play від Electronic Arts, а також бонуси в іграх Riot Games.

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