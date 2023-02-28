Microsoft оголосила про розширення географії доступу до PC Game Pass. ПК-версію популярної ігрової підписки в режимі "бети" запустили в сорока країнах, включаючи Україну.
Сьогодні, 28 лютого, відкрилася можливість зареєструватися в програмі PC Game Pass Preview. Для цього необхідно завантажити додаток Xbox Insider Hub в Microsoft Store і створити в ньому обліковий запис. Після цього з'явиться можливість оформити підписку за спеціальною ціною тестового місяця. Точну вартість компанія не вказала, але вона, швидше за все, буде $1, як у "пробників".
PC Game Pass пробуде в режимі "бети" протягом декількох місяців, після чого відбудеться повноцінний реліз. Конкретна дата поки не повідомляється. Крім України, підписку запустили в Албанії, Болгарії, Латвії, Естонії, Молдові, Литві, Катарі, Єгипті, Ісландії та інших державах. Чи введе Microsoft регіональну вартість підписки, ще невідомо.
Важливо також відзначити, що запуск стосується саме ПК-версії Game Pass. На Xbox підписка, як і раніше, недоступна, адже консолі офіційно не поширюються в Україні.
Коротко про Game Pass
- Це сервіс, який надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату. Вартість звичайного варіанту становить $9,99, а Ultimate — $14.99. Останній включає хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming і додаткові бонуси в проєктах.
- Бібліотека PC Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass — в районі 500. Всі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являються в сервісі на релізі.
- Завдяки Game Pass відкривається підписка EA Play від Electronic Arts, а також бонуси в іграх Riot Games.