Користувачам iOS ця функція вже доступна в рідному браузері Safari.

Розробники браузера Google Chrome порадували користувачів мобільних пристроїв новою функією. Вона дозволяє озвучити вміст тієї чи іншої веб-сторінки вголос за допомогою нейромереж, пише 9to5google.

Поки що нововведення є лише в мобільній версії Chrome для Android. За замовчуванням його відключено, тому активувати його потрібно вручну:

Запустіть Chrome на Android-девайсі.

В адресному рядку введіть "chrome://flags/#read-aloud" без лапок.

Після перезавантаження браузера в меню під трьома крапками з'явиться пункт Listen to this page "Прослухати цю сторінку".

Користувач може озвучити текст і заблокувати смартфон – запис при цьому не припиниться. Там же можна налаштувати швидкість відтворення (від 0,5x до 4x), перемотувати запис або змінювати голос озвучення з чоловічого на жіночий і навпаки.

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Користувачам iOS функція озвучування тексту доступна в рідному браузері Safari – вона активується, якщо натиснути на значок "аА" в лівому нижньому кутку і вибрати "Слухати сторінку".

Раніше в 2024 році, з метою посилення приватності користувачів, Google впровадила нову функцію для швидкого очищення історії в мобільній версії Chrome. Стане в пригоді, якщо забули включити режим "інкогніто".

Нагадаємо, цього літа у всіх версіях Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться і інших браузерів на движку Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де Розширення-блокувальники працюють в штатному режимі.

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