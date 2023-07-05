Можливо, незабаром "яблучні" користувачі зможуть встановлювати додатки з будь-яких джерел, а не тільки з магазину App Store.

Apple повинна з 5 березня 2024 року дотримуватися Європейського закону про цифрові ринки, що теоретично означає, що вона буде змушена дозволити встановлювати програми на iPhone не тільки з App Store.

Однак, як стверджує портал 9to5Mac, кардинальних змін чекати не варто, оскільки деякі аспекти закону все ще надають Apple певну свободу дій.

Згідно із задумом європейських законодавців, закон зобов'яже купертинівців:

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дозволити розробникам використовувати сторонні платіжні системи;

дозволити користувачам встановлювати ПЗ не з App Store;

забезпечити взаємодію iMessage з іншими месенджерами.

На думку 9to5mac, перший пункт закону, скоріш за все, буде повністю реалізовано до 5 березня, проте впровадження двох інших пунктів може затягнутися "на декілька років".

Річ у тім, що формулювання закону про встановлення сторонніх додатків має застереження, пов'язане з безпекою пристроїв, за яку, ймовірно, Apple буде чіплятися до останнього.

Apple, апелюючи до цієї тези, спробує довести в суді, що App Store є єдиним джерелом додатків, який може забезпечити найвищий рівень безпеки для пристроїв і користувачів. Якщо Apple виграє цей суд, то вона збереже за собою право не додавати в iOS альтернативні інструменти завантаження додатків,

Що стосується 3-го пункту, то закон лише передбачає, що Apple буде зобов'язана надати іншим розробникам технічні специфікації iMessage. При цьому такий обмін інформацією не має підривати високий рівень безпеки і захисту даних. 9to5Mac припускає, що Apple може навмисно створити такий технічний документ, який буде максимально марним для інших компаній і не матиме практичного впливу.

Також згадується, що якщо Apple і дозволить використання сторонніх магазинів додатків, то ця можливість буде не у всіх, а тільки в жителів-країн Євросоюзу.

ЄС змусив Apple відмовитися від Lightning-зарядки, але і тут знайшли лазівку

Раніше Apple підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть з фірмового Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

При цьому повідомляється, що перехід на USB-C в iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Вся річ у тім, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь бездротової зарядки.

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