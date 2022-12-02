Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться восени 2023 року.

Останній витік інформації щодо того, якою буде лінійка iPhone в 2023 році, говорять про те, що Apple налаштована радикально змінити дизайн своїх смартфонів.

Уявлення про майбутній флагман iPhone 15 Ultra продемонстрував на якісних рендерах автор ресурсу AppleInsider. На них видно новий дизайн із закругленими краями, портом USB-C та збільшеним Dynamic Island.

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Очікується, що класичний квадратний дизайн в iPhone 15 замінять більш округлі грані задньої частини, на зразок того, як це зроблено з корпусом нових MacBook Pro. Поточний дизайн iPhone з плоскими гранями дебютував з виходом лінійки iPhone 12 в 2020 році.

Якщо вірити чуткам, рамка таких айфонів буде виконана з титану, але тільки в Ultra-версії, щоб ще сильніше підкреслити преміальність найтоповішого айфона в лінійці. Перевага титану в тому, що цей матеріал гарантує смартфону більшу міцність та стійкість до подряпин і вм'ятин.

Також дизайнер на своїх рендерах вирішив підкріпіть чутки про перископний телеоб'єктив, які "гуляють" в мережі вже кілька років. Такий об'єктив забезпечить айфонам можливість оптичного наближення зображень без втрати якості.

До речі, тижнем раніше один з користувачів Reddit показав своє бачення майбутньої Ultra-версії iPhone 15 з титановим корпусом – воно теж в цілому збігається з недавніми витоками інформації про майбутні смартфони яблучної компанії.

iPhone 15: що ще відомо

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні-жовтні 2023 року. У лінійці буде чотири моделі, і, очевидно, різниця між звичайними та преміальними версіями стане ще істотніше.

Так, Pro-моделі iPhone 15 отримають більш швидкий процесор A17 Bionic, збільшений обсяг оперативної пам'яті до 8 ГБ, а також перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум. До того ж вони повністю позбудуться фізичних кнопок.

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

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