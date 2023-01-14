Нову партію — 8 тисяч терміналів – допомогла придбати Польща.

Україна вже отримала 30 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку там, де не працює звичайна мережа.

"30 тисяч терміналів Starlink вже в Україні. 24/7 команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому. Адже Starlink стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки ним українці залишаються на зв‘язку там, де не працює звичайна мережа", - повідомив у Telegram віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що останню партію — 8 тисяч терміналів – допомогла придбати Польща. За словами Федорова, сотні Starlink з цієї партії вже працюють в "Пунктах незламності" по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам.

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"Дякую за Starlink прем‘єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому та держсекретарю з цифровізації Янушу Цешинському. Окреме спасибі Національному інституту телекомунікацій та компанії Орлен. Завдяки вам мільйони українців залишаються на зв‘язку", - зазначив міністр.

Відновлення зв’язку в Україні: деталі

За даними Міжнародного союзу електрозв’язку, Україна потребує на відновлення телекомунікацій, пошкоджених через повномасштабну війну РФ проти України, майже 2 млрд доларів. Інфраструктура зв’язку пошкоджена в більше ніж 10 з 24 регіонів України.

Вже у 80% звільнених від російської окупації українських міст частково відновили інтернет.

В кінці року Україна отримала від Польщі третю й одну з найбільших з початку війни партій Starlink.