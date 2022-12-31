"Старлінки" буде встановлено в "Пунктах незламності", також вони будуть підтримувати енергетичну та медичну сфери.

Україна отримала від Польщі третю й одну з найбільших з початку війни партій Starlink.

"Старлінки" вже поїхали в "Пункти незламності" по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на зв’язку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах", - повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, це вже третя партія Starlink від Польщі. Разом з попередніми поставками налічується близько 20 тисяч терміналів.

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"Команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше "Старлінків", - додав міністр.

Starlink в Україні: що відомо

13 грудня парламент скасував законодавчу норму про сплату ПДВ та мит при ввезенні генераторів, Starlink та іншого обладнання.

20 грудня стало відомо, що Україна домовилася з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання у найближчі місяці ще понад 10 тисяч антен Starlink.

Starlink – проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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