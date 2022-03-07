Українців просять бути обачними та не довіряти російським та проросійським диверсантам.

Російські загарбники деморалізовані та зазнають суттєвих втрат. Через це ворог намагається здобути перевагу завдяки пропаганді та дезінформації.

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає всіх громадян бути обачними та не довіряти російським та проросійським диверсантам. У відомсті склали список номерів телефонів українських операторів, з яких найчастіше телефонують нашим громадянам та поширюють дезінформацію.

"Зупинимо #інфотерор", – говориться у дописі.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифрі заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

До цього у відомстві нагадали основні правила поведінки в Інтернеті, які вбережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.

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