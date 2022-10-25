Найбільше користувачів скаржаться на неможливість відправки повідомлень.

У роботі популярного мессенджера WhatsApp стався масштабний збій. Найбільший збій припав на 10:30 за Києвом і триває зараз.

Як свідчать дані сайту downdetector, з проблемами зіткнулися користувачі з усього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 4 тисячі разів за останню годину.

Найбільше користувачів скаржаться на неможливість відправки повідомлень. Також повідомляють про проблеми з функцією дзвінків у WhatsApp – програма банально не переходить від фази виклику до фази дзвінка.

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При цьому проблеми спостерігаються як в мобільній, так і десктопної версії месенджера. З чим пов'язаний збій, поки незрозуміло.

У WhatsApp тепер можна приховати свій онлайн-статус

Напередодні в месенджері з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Раніше цією фічей могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.

Щоб оцінити нову функцію, перейдіть в меню "Налаштування → Обліковий запис → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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