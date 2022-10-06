За словами власника Telegram, месенджер WhatsApp надає хакерам доступ до телефонів користувачів.

Засновник і власник Telegram Павло Дуров попередив про небезпеку. Він стверджує, що месенджер WhatsApp є "дверима" для хакерів, за допомогою яких вони проникають в телефони користувачів і отримують всю потрібну їм інформацію.

Про це Дуров написав у своєму Telegram-каналі.

"Хакери могли мати повний доступ до всього на телефонах користувачів WhatsApp. Це стало можливим завдяки проблемі безпеки, про яку повідомив сам WhatsApp минулого тижня. Все, що хакеру потрібно було зробити, щоб отримати доступ до вашого телефону, — це надіслати вам шкідливе відео або почати відеодзвінок з Вами в WhatsApp. Ви, напевно, думаєте: "так, але якщо я оновлю WhatsApp до останньої версії, я буду в безпеці, вірно"? Не зовсім. Точно така ж проблема з безпекою WhatsApp була виявлена в 2018 році, потім ще один в 2019 році і ще один в 2020 році", - заявив він.

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За словами Дурова, щороку стає відомо про якусь проблему і уразливість месенджера WhatsApp. Всі ці проблеми ведуть лише до одного - пристрої користувачів знаходяться під загрозою, їх можуть зламати хакери.

"Щороку ми дізнаємося про якусь проблему в WhatsApp, яка ставить під загрозу всі пристрої користувачів. Це означає, що майже напевно там вже існує нова пролом в системі безпеки. Такі проблеми навряд чи випадкові - вони закладені бекдорами (дефектами алгоритму - УНІАН). Якщо виявлено один бекдор і його потрібно видалити, додається інший. Не має значення, чи є ви найбагатшою людиною на землі - якщо на вашому телефоні встановлено WhatsApp, всі ваші дані з кожної програми на вашому пристрої доступні, як з'ясував Джефф Безос в 2020 році. Ось чому я видалив WhatsApp зі своїх пристроїв кілька років тому. Його установка створює двері для входу в ваш телефон", - додав засновник Telegram.

Дуров зазначив, що він не закликає користувачів переходити на Telegram. За словами засновника месенджера, люди можуть завантажувати будь-які додатки для обміну повідомленнями, проте їм варто пам'ятати, що WhatsApp вже 13 років є інструментом стеження.

Не тільки хакери: як російська пропаганда намагається просувати свої ідеї в мережі

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Telegram забанив паблік росіян після інструкції, як вбивати українських військовополонених. Також були заблоковані кілька пов'язаних з Білоруссю рашистських каналів, сумарною кількістю в 80 тисяч передплатників.

Крім цього, Apple видалила з App Store Російський VK та інші програми. Сервіси країни-агресора видалили через санкції, які були введені проти неї.

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