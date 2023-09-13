Апдейт обіцяють найближчим часом.

В кінці липня месенджер Telegram значно оновився і обзавівся "Історіями" – спочатку фішка SnapChat, що стала глобальним хітом в Instagram.

Наразі сторіс можуть публікувати тільки звичайні користувачі. Власники каналів в месенджері чекали, коли функцію підключать для них, і ось в коді бета-версії програми з'явились натяки на близький запуск.

Уточнюється, що в найближчому оновленні Telegram дозволить авторам каналів вести сторіс від імені спільноти. Причому кількість публікацій буде якось пов'язано з кількістю "бустів" – схожа система реалізована в Discord. Ймовірно, "бусти" конкретному каналу можуть видавати власники Premium-підписок.

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Також автори каналів зможуть бачити статистику прочитаних "Історій" і навіть дивитися, скільки Premium-користувачів подивилися їх контент. Серед інших нововведень – можливість додавання аудіо до історій і можливість прикріпити сторіз до конкретного посту.

Найімовірніше, після апдейта, більшість користувачів будуть незадоволені великою кількістю "кружечків" у верхній частині своїх месенджерів. Але для таких користувачів вже є лайфхак – як прибрати сторіс з головного екрану Telegram.

Зауважимо, попри те, що сторіс в Телеграмі доступні всім користувачам, для безкоштовного використання є певні обмеження. Наприклад, якщо ви захочете постити більше ніж три сторіс на добу, то доведеться купити Premium-підписку.

Втім, окрім можливості публікувати сторіс, преміум-підписники отримують й інші корисні фішки, на зразок можливості розшифровки аудіо- та відеоповідомлень в текст, пріоритет при завантаженні медіа і багато іншого. Вартість Telegram Premium для українських користувачів становить $ 2,49 на місяць.

Раніше УНІАН розповідав, як очистити Telegram від"сміття" – після цієї процедури месенджер буде працювати швидше. Такий же трюк можна виконувати і з WhatsApp, TikTok і іншими додатками, які відрізняються невгамовним апетитом.

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