Функція буде працювати за аналогією з голосовими повідомленнями.

У популярному серед українських користувачів месенджері Telegram найближчим часом з'явиться розшифровка відеоповідомлень-кружечків в текст. Функція буде працювати за аналогією з голосовими повідомленнями.

Така опція була виявлена у бета-версії клієнта Telegram для Android.

Готовий текст відобразиться прямо під відеоповідомленням, яке після активації функції плавно набуде вигляду "повідомлення-пузиря" з розшифрованим вмістом.

Відео дня

Як і у випадку з голосовими повідомленнями, опція текстової розшифровки відеоповідомлень буде доступна тільки користувачам з платною підпискою Telegram Premium. Про точні терміни появи функції поки не повідомляється.

Telegram знизив вартість підписки Premium для України

У червні цього року в месенджері з'явилася платна версія. Преміум-користувачі отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові стікери та реакції, можливість розшифровки войсів в текст і зміни дефолтної іконки програми на ексклюзивні.

Раніше в цьому місяці Telegram знизив вартість передплати Premium для України більш ніж удвічі. Раніше послуга коштувала $5,99 на місяць, а тепер – $2,99.

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