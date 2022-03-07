Портал державних послуг та додаток "Дія" продовжують функціонувати.

Портал державних послуг та додаток "Дія" продовжують функціонувати. Вже відомо, що крім сервісу "Дія TV" в застосунку планується запустити радіо.

Про це під час всеукраїнського телеефіру заявив керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Частина сервісів з точки зору безпеки нашими партнерами, тією ж міграційною службою або Міністерством внутрішніх справ, була приглушена. Паспорти в принципі працюють, але QR-коди наразі недоступні, але очікуємо, що за декілька днів будуть доступні повною мірою. Крім того, ми запустили сервіс, щоб постраждалі могли подаватись на допомогу в 6,5 тис. гривень в тих містах, де люди втратили можливість працювати або вести бізнес. Також працюємо над наступними сервісами", - сказав він.

Також він повідомив, що крім сервісу "Дія TV" планується запустити радіо.

"Дія" доступна незалежно від стану рахунку, не тарифікується мобільними операторами. Треба тільки зареєструватися, щоб мати доступ до "Дії" і "Дії TV". Ми зараз працюємо над дитячими каналами, а також над запуском радіо", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як оформити 6500 допомоги від держави, якщо втратив роботу.

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