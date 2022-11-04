Очікується, що до кінця року компанія оновить свої лінійки Oppo Reno та Oppo Find X.

Виробники смартфонів вирішили серйозно позмагатися в потужності швидких зарядок. Спочатку Xiaomi випустила новий Redmi Note з підтримкою 210-ватної зарядки (рекорд на сьогодні), а тепер Oppo готує 240-ватну технологію.

Постер з анонсом опублікував інсайдер Digital Chat Station. Повідомляється, що смартфон, на якому тестується така зарядка, оснащений батареєю на 4500 мАг, а повний заряд з 0% буде досягатися за 10 хвилин і менше.

Який пристрій в результаті отримає підтримку нової технології, невідомо. До кінця року очікується прем'єра лінійки Oppo Reno 9, до складу якої увійдуть три моделі: звичайна, Pro і Pro+. Також останніми тижнями ходять чутки про серію Find X6, наступну флагманську лінійку китайського бренду.

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Нагадаємо, в кінці жовтня Xiaomi представила серію смартфонів Redmi Note 12, а модель Discovery Edition отримала підтримку швидкої зарядки на 210 Вт. У компанії запевнили, що технологія здатна зарядити акумулятор місткістю 4300 мАг всього за 9 хвилин.

Проте, як з'ясувалося під час тестів, смартфон здатний заряджатися з потужністю максимум 184 Вт, а на повну зарядку йде не 9 хвилин, а більше ніж 10 хвилини.

Як прискорити зарядку смартфона: корисні поради

Для власників звичайних смартфонів УНІАН ділився порадами, як швидше зарядити свій гаджет. Вони виручать, коли ви забули поставити його ввечері на зарядку, а йти з дому потрібно прямо зараз.

Також ми розповідали, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона. Вважається, що операційка від Google набагато функціональніша, але складніша в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах, тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом.

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