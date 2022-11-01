На європейському ринку, в тому числі в Україні, вони вийдуть на початку 2023 року.

Вже по тому, що лінійка Redmi Note 12 стала хітом в Китаї ще до офіційного анонсу, можна було очікувати, що перша партія розійдеться дуже швидко. І дійсно, всього за хвилину з початку продажів було розкуплено понад 350 000 смартфонів нової лінійки.

Про це повідомляє видання GSMArena. Не виключено, що це абсолютний рекорд продажів компанії за весь час її існування.

Яка з чотирьох моделей користується у покупців найбільшим попитом, не уточнюється. Однак, судячи з обсягу попередніх замовлень, йдеться про Redmi Note 12 Discovery Edition, який в доповненні до основної камери з роздільною здатністю 200 Мп отримав підтримку швидкої зарядки потужністю 210 Вт – це рекорд на сьогодні. До того ж це перший смартфон на ринку на базі топового процесора Dimensity 1080 від MediaTek.

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Стандартна модель Redmi Note 12 в плані характеристики куди простіше – вона отримала 48 Мп-камеру і швидку зарядку на 33 Вт. Втім, і просять за неї тільки 1199 юанів (~6000 грн), тоді як Discovery Edition можна купити за 2399 юанів (~12 500 грн).

Додамо, що нові смартфони вийдуть і за межами Китаю, але станеться це, як очікується, лише на початку 2023 року, і напевно під брендом Xiaomi.

До кінця року також очікується прем'єра Xiaomi 13

Новинки стануть одними з перших телефонів на ринку на базі Snapdragon 8 Gen 2, а вийдуть вони з коробки з MIUI 14 на базі Android 13. Також відомо, що Pro-моделі отримають 12 Гб оперативної пам'яті

Минуле покоління Xiaomi 12 було представлено в кінці грудня минулого року. У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія швидкої зарядки, а також оболонка MIUI 13.

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